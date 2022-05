Mèd AIT BRAHIM

Bonjour, et merci de votre intérêt .



Etant un ingénieur d'état passionné par le secteur industriel , j’ai pu avoir une formation technique et culturelle.

De surcroît j’ai acquis des connaissances fondé essentiellement sur la technologie mécanique ,logistique et l’analyse des systèmes industriels ainsi l'entrepreneuriat et la gestion, dans lesquels j’ai trouvé ma vocation.



J’ai profité de mes ambitions envers ce domaine, pour réaliser des projets de haut calibre qui m’ont donnés l’occasion de participer dans plusieurs concours d’innovation, dans lesquels j’ai pu pratiquer mes connaissances théoriques et suivre de près l’évolution de l'économie ,analyser les différents politique économique des différents pays et des nouvelles technologies . Aussi acharné par l’esprit de leadership, j’ai présidé plusieurs organisation a but non lucratif afin de partager le savoir et incarner le travail en groupe.



Mon parcours de la vie social et professionnelle a commencé trop tôt, j'ai acquis mes premières forces relationnelles, organisationnelles et commerciales dans les conditions les plus sévères .



Mon souhait aujourd'hui est d'utiliser principalement les réseaux sociaux (notamment LinkedIn, Viadeo) pour rencontrer les dirigeants, les décideurs en vue de rejoindre une entreprise, un service public, un bureau de conseil et d'accompagner son évolution stratégique et opérationnelle soit en tant que conseiller, ou comme acteur direct.



Mes compétences :

Travaille en équipe

Sérieux

Compétant

la maintenance