De formation multidisciplinaire et conceptuelle, je possède des compétences, jugées très bonnes, dans le domaine de l'ingénierie d'automatismes industrielles.



Mon expérience acquise tout au long de mes projets académiques et professionnels m'a permis de développer mon savoir-faire, mon sens de l'organisation et mon esprit managérial.



Motivé, ambitieux et bien organisé, je serai en mesure d'apporter toute ma contribution au service du développement et à la réussite des projets qui me seront confiés.



Je serai heureux de vous contacter pour vous faire part de mes motivations.



Mes compétences :

SQL

Microcontroleur

Identification des systeme

MATLAB

UML

Qualité

Logistique

Gestion des ressources humaines

Gestion de projet

Marketing

Régulation

Maintenance

VHDL

Automatismes industriels