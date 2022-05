Med Amine AYAD

À mon sens, un assistant réalisateur doit être capable de collaborer artistiquement et techniquement avec le réalisateur, tout en menant à bien ses principales missions. Ses principaux collaborateurs sont : le réalisateur, le directeur de production, le régisseur général, les chefs de poste techniques : directeur de la photographie, chef décorateur, accessoiriste, costumière, ou encore maquilleur.

Pour ma part, je me vois en mesure d’assumer ce rôle. En plus des qualités précitées je suis détenteur de la Carte Professionnelle (CIP) du Centre Cinématographique Marocain (CCM) en qualité d’Assistant Réalisateur, mes connaissance appris lors de mes formations, ainsi que mes expériences professionnelles dans le domaine de l’audio-visuel et du cinéma national et international.



Ayant le sens des relations humaines, mobile, disponible, le cas échéant, cela serait donc avec plaisir que je ferais la démarche d’intégrer votre société et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Mes compétences :

-Esprit d'initiative

-Travail en autonomie