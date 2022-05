Med Amine MAALAOUI

Je m'appelle med amine, j'ai 22 ans et suis étudiant en master M1 aux faculté des science de tunis specialité biochimie .

Au cours de mes différents etudes et emplois effectués en laboratoires, j’ai acquis et mis en pratique différentes techniques de biochimie et de chimie analytique dans le cadre d’un projet de recherche. Je maîtrise également des techniques de prelevement sanguins et possède de bonnes connaissances en automates médicales et en informatique pour le traitement des données par exemple.



Ayant un bon rapport relationnel, j’apprécie le travail en équipe qui nécessite efficacité et rigueur tout aussi bien que le travail en autonomie. Je souhaite mettre mon dynamisme et mon savoir-faire au service de votre laboratoire qui jouit d’une excellente réputation dans la région.





Mes compétences :

Biochimie

Prélèvement

Santé