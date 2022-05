Étant un ingénieur industriel fraichement diplômé , je recherche un contrat SIVP me permettant de consolider mes compétences et accroitre mon expérience .

Je suis à l'écoute à tous les offres reliés à mon domaine de compétence.



Mes compétences :

Catia v5

Java

C

Microsoft Excel

Microsoft Project

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Lean supply chain

Arena simulation

Contrôle qualité

MATLAB

Lean management

Kanban

TPM

5S

Management