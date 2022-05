Med Amine ZAGHDOUDI

Je suis un ingénieur en biologie industrielle diplomé de L'INSAT avec la Mention très bien en juin 2015.



Grace à ma formation polyvalente ainsi que mon expérience professionnelle , je peux apporter mes compétences dans les bio-industries, dans les structures d’analyses biologique et biochimique ou encore dans les laboratoires d’étude et de recherche.



Mon sens de responsabilité, mon assiduité, ma volonté de travailler en équipe, me permettent de gérer des projets dans le domaine en question.



Mes compétences :

Cosmétique

Étude de marché

Management de la qualité

Marketing

Industrie pharmaceutique

Biotechnologies

Ingénierie