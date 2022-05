Nous, BELADI SCE.T.LOC.MAT Société, avons l'honneur d'offrir nos services qualifiés, et de faire différents équipements d'appareils et de machines prêt sous votre commandement.



Notre entreprise offre tous les matériels et outils pour toutes les fournitures industrielles et consommables. En plus de fournir également. Boulons, vis, rivets, pipe. Pompes à eau ...... etc.

Tous les types d'outils métalliques et plastiques. Meubles, tableaux et des rondelles, des objets de cuisine. Les climatiseurs et Tous les services peindre les murs et les tuyaux....... etc.



Et également. Nos techniciens sont à votre service pour réparer les pannes de toutes sortes de matériel que vous achetez ou louez chez nous, ou ceux de votre possession



en cas où vous êtes intéressé par cette proposition, vous pouvez demander à n'importe quel appareil vous avez besoin, en précisant la date et la période à l'avance.



Monsieur/Madame, nos prix sont aussi raisonnables que possible, dans le cas nos services sont admis auprès de votre compagnie, assurez-vous que votre satisfaction sera une de nos priorités.



