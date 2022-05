Med Belhassen MAZIGH

Développeur Full-Stack (Java EE / JavaScript) à OLBATI. Particulièrement intéressé par l'architecture JEE et les applications basées sur les technologies web.



* Expérimenté sur les frameworks et l’architecture JEE (REST, Spring, Hibernate...)

* Expérimenté sur le NoSQL (MongoDB)

* A l’aise avec les outils d'industrialisation (Git, Maven, Jenkins...)

* Attaché à la qualité de code et aux tests

* Initié au développement Front-End (JavaScript, AngularJS)

* Bon esprit d'équipe et expérience en environnement Agile

* Créativité et passion pour les nouvelles technologies



Mes compétences :

Java Enterprise Edition

JavaScript

Spring Framework

MySQL

JUnit

jBPM

MongoDB

JavaServer Faces

Java

Hibernate

Enterprise Java Beans

jQuery

Ubuntu

Struts Web Application Framework

Sonar

Software Engineering

Selenium

SQL

SOAP

RichFaces

REST

Python Programming

PostgreSQL

Palmyra

Log4j

Jboss

Java Server Pages

JSTL

JSON

HTML

Framework

Facelets

Cascading Style Sheets

Business Process Modelling Notation

Apache WEB Server

Apache Subversion

Apache Maven