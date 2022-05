Med Benyoucef BEN BOUALI

"PHYTO JP" est un bureau d'études et de conseils en investissement, crée en 2003, il propose ses prestations dans divers domaines et secteurs ayant comme point commun: -- > la création d'activité:

- l'aide à la prise de décision,

- la mise en place de mécanisme de développement local

- organisation événementielle, mise en place de programme marketing

et enfin,

- le coaching à la création d'entreprises et principalement en direction des petites activités (TPE).



Mes projets actuels sont de mettre en ligne:



A- un portail dédiée à la création d'entreprises en Algérie. Plus précisément: les micro-entreprises.

http://mouqawalati.net est ainsi un site qui propose d'aiguillonner des promoteurs à l'investissement dans leur quête a devenir des chefs d'entreprises.



B- une webtv sur le développement local en Algérie: sur http://mouqawalati.net et qui organise le volet, reportage sur le développement local en Algérie, et au Maghreb.



Comment?



d'abord deux volets devraient, prochainement, se dégager:

1- le conseil à l'entrepreneuriat (recherche d'idées, mûrissement, business plan, étude de marché, identification des équipements adéquats, recherche de fournisseurs, placement de produits, design des produits, approche communicationnelle, partenariat, sous traitance...etc.)



2- Proposition d'idées de projets par secteur d'activité. chaque idées est commentée par son historique rapportée à l'Algérie, une galerie photo des équipements est mise à la disposition de l'intéressé. Enfin, et pour les fournisseurs de ces équipements, un espace publicitaire avec différentes variantes est proposé dans chaque secteur d'activité et pour chaque idée qui se rapporte aux équipements.



NB: Ne sont évidemment prises en compte que les idées novatrices, ou marquées par une quelconque subtilité.



C- un forum http://mouqawalati.forums-actifs.net/ qui se veut une plate-forme de débats sur tout ce qui concerne la création d'entreprise et son environnement social et juridique, ainsi que les questions que se posent des experts et des consultants dans ce domaine.





D- La mise en ligne d'un site sur le conseil dans la recherche et le choix d'un métier sur: http://mouqawalati.net/pourquoi-une-rubrique-metier



E- une rubrique "outils mouqawal" est reservée à des porteurs de projets, afin de leur permettre de monter, gracieusement, un business-plan en ligne.



Paraléllement, je recherche des fournisseurs d'équipements de bien ou de service intéressés par l'insertion publicitaire.

A cet effet, nous leur promettons les tarifs les plus attractif sur le marché.



Fournisseurs, essayez-nous, avec nous, il y a de grandes chances d'affinités professionnelles en perspective.

- une seule adresse:

http://mouqawalati.net

- une seule boite:

e-mail:mouqawal@mouqawalati.net



Deux rubriques viennent d'enrichir le site mouqawalati.net

1- "Iktichafat" (découvertes) pour voir en quoi cela consiste, lire: http://mouqawalati.net/presentation

2- "radio-entreprise" une webradio sur l'environnement de l'entreprise. Grâce à l'aimable autorisation de stationradio.net, mouqawalati diffuse des programmes sur la création et la gestion d'entreprise. (page d'essai: http://mouqawalati.net/histoire-du-site )



