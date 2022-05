Med BOUZIANE

Je loue des cabinet pour tous corp de metier pour medecin generaliste ;dentiste,cardiologue, radiologue

dans un batiment super securisé camera video ,interphone rue privé a cherarba poste de gendarmerie a 300 metre bientot nouvelle aeroport alger cherarba 15 mn de laeroport pareille le batiment moderne 7 appartements de 80 m conçus specialement pour medecine mon but c le regroupement de medecin construction de plusieur imeuble au alentours de plus en plus de population et manque de medecin la ville est super securisé gendarmerie police et surtout que le batiment aucune personne peut rentrée sans lotorisation des medecin sur place me contacté par mail et possibilité de se rendre sur place pour visité est en court de realisation dispo dici 5 mmois

me contacté uniquement par mail