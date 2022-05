Med Cargo Express MCE

MED CARGO EXPRESS est une compagnie maritime, prestataire de services dans le domaine de la consignation des navires, le courtage, l'affrètement, le Freight Forwarding, le transit, l’organisation du transport international de marchandises ainsi que le transport routier national et l'assistance aux ports. Nous sommes actifs dans tous les ports du monde à travers un réseau assez important d'Agents de renommée. En Tunisie, notre activité s'étend sur les ports de Rades, Lagoulette et Bizerte.

Nous mettons à votre disposition toutes nos compétences, notre professionnalisme et notre savoir faire de plus que vignt ans afin de vous offir le meilleur service possible avec des tarifs raisonnables.

Nos services sont comme suit :

1 - Consignation de navires

2- Affrètement de navires

3- Project Cargo (Transport international de marchandise hors gabarit)

4 - Freight Forwarding (import - export) :

- Transport par conteneur complet – FCL 20'/40'/ 40HC / Open Top, Reefer, Flat Rack.

- Transport par conteneur de groupage – LCL

- Transport sur navire « conventionnel »

- Transport Roll-On / Roll-Off.

- Transport exceptionnel, convois spéciaux.

- Groupages personnalisés spécifiques avec suivi de commandes.

5- Transit, Formalités douanières et Assistance aux ports

6- Transport Routier (avec nos propres moyens)

Nos coordonnées sont :

MED CARGO EXPRESS

Adresse : 7, Rue Kalaa Khisba - Saint Gobain - Mégrine 2014 - Ben Arous

Tél : 00216 71 426 060

Fax : 00216 71 426 062

E-mail : m.ghouili@mce.com.tn



Mes compétences :

Freight Forwarding

Import/Export

Déclarant en douane

Transport maritime

Transport routier

Transport international