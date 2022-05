Force de proposition, pluridisciplinaire, mon atout réside d'abord dans ma capacité à développer de nouvelles d’idées et concepts en marketing, en communication ou publicité multimodale:

média, hors médias, multimédia et les nouvelles technologie d'information et de communication



Mon atout réside aussi en ma capacité à configurer et manager une force de vente ainsi que la mise en place de toute la politique commercial de tarification,



Enfin je m'engage dans l'exploration d'opportunités de partenariat avec les institutionnels public pour la coédition , la co-organisation d’événements ou toutes autres opportunités de co-Branding dans une logique de gagnant-gagnant .







Mes compétences :

Relationnel

Conception-rédaction

Travail en équipe

Esprit d'initiative