Med Charaf EL GUERMAI

Opérant dans le métier depuis les années 90 a travers des périodes de prospérité et de crises, l’équipe de 8th AVENUE a pu et a su se forger une expérience sérieuse ainsi qu’à se doter d’une large gamme de produit répondant a toute attente

Dans ce sens 8th AVENUE met à votre service tout son savoir faire et son expérience pour vous accompagner judicieusement dans la location, la Gestion, la vente et l’Achat de tous biens Immobilier ou Foncier ainsi que dans la réalisation et le développement de vos projets immobiliers

Outre le rôle de mettre en relation un propriétaire, bailleur ou vendeur, et un demandeur (locataire ou acheteur) 8th AVENUE s’engage a un rôle d’information et de conseil par :

- La connaissance des prix du marché et l’estimation de la valeur des biens,

- La connaissance de la législation s’appliquant aux transactions immobilières,

- Assurance de la solvabilité de chacune des parties de la transaction,

- Effectuer les mesures précises des surfaces d’habitation, l’établissement d’une fiche descriptive du bien et en faire la promotion dans le cadre d’un mandat de vente qui peut être exclusif ou pas,

- Proposer une sélection des logements les mieux adaptés aux critères de recherche (surface, budget, emplacement, nombre de pièces…),

- Effectuer la visite des biens sélectionnés,

- Suivie lors et après la signature.



Mes compétences :

Transctions Immobilieres & developpement de Projet