Management :

Installer un projet, convaincre, réussir

Concevoir les programmes et les actions

Suivre les performances : tableaux de bord, études de rentabilité

Evaluer les actions entreprises, le faire savoir



Techniques :

Programmation des automates Mitsubishi & Siemens

Electricité industrielle et électronique

Développement en plusieurs langages ( C++, Java, Javascript, PHP ...)

Maîtrise de la suite Microsoft Office 2010



Mes compétences :

Régulation

Réseau

Développement informatique

Automatique