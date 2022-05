Med Chawki BEN ABDALLAH

Ingénieur diplômé de l'INSAT en chimie industrielle de spécialité procédés et environnement depuis 2015 et ayant effectué mon projet de fin d'étude à OMV. Ma première expérience professionnelle était à integration objects en tant qu'ingénieur process et contrôle puis je me suis orienté au domaine environnemental en accrochant un poste d'ingénieur environnementaliste au sein de Gerep envoronnement. Cette expérience m'a permis aujourd'hui d'intégrer le Programme des Nations Unies de dévloppement (PNUD) en tant que coordinateur spécialiste en environnement.



Mes compétences :

Sécurité industrielle

Efficacité énergétique et promotion des énergies r

Traitement des eaux

Travail en équipe

Elaboration des stratégies de développement

Design graphique

Communication

Gestion des déchets

Etudes techniques et rapports (EIE, PGES, DAO, cah

Objectifs de développement durable

Process Engineering / dimensionnement / simulation

Changement climatique

Planification territoriale et urbaine

Audit énergétique

Animation de réunions et des workshops

Gestion de projet