Med ELMOUHANDIS

Mohammed Elmouhandis 24 ans ,Actuellement titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé en devllopment informatique à L’Institut Spécialisée de Technologie Appliquée de Safi, et baccalauréat série science de vie et terre avec parfait maîtrise de la langue anglais, c'est avec intérêt que je souhaiterai mettre mes connaissances théoriques et pratiques ainsi que mes qualités humaines au service de votre entreprise .

Dynamique et motivée, j'ai acquis au cours de mes premières expériences professionnelles les qualités nécessaires à ce poste tout en me familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition.





Mes compétences :

HTML

jQuery

XML

Tribunals

SQL

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft ASP.NET

Internet

Active Server Pages

ADO