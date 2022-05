Je suis un jeune titulaire d’un diplôme de technicien Maintenance et support informatique et réseaux à ISTA MAAMORA Kenitra, le domaine dans lequel me je suis investie était un choix pertinent pour moi, car je me sens capable de donné tous mes efforts et être à la hauteur de ma mission et exercer mes fonctions.



Mes compétences :

Technicien en Maintenance et Support Informatique

Certificat AJI/DELL