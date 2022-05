Med HABRAOUI

Informatique :



Système d’exploitation : Windows.

Système De Gestion De Base Des Données : Access.

Logiciels : Excel, WinWord, PowerPoint, Comptabilité, La Paie.

Internet : Navigation.



Matières De Gestion :



Droit Civil, Commercial, Pénale, Foncier, Administratif, Sociale, Et D’Assurance.

Gestion Des Ressource Humaines.

Installation de chantier.

Organisation et suivi du chantier.

Lire et Analyse (des plans de géni civil, tracé et profile de conduite, détail des nœuds)



Mètre pour Géne civil + conduite de l’eau potable et assainissement +bâtiment

Dessin d’architecture + profil en long + trace en plan

Conception

Les attachements.

Suivie de chantier

Profil, trace en plan et plan coté avec covadis.

Dessin et Conception Assisté par Ordinateur (DAO et CAO) en 2 et 3 dimensions (AUTOCAD V: R12, 2010-piste)

Bureautique

Pièce hydraulique d’eau potable



Mes compétences :

Droit