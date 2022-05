Med Hatem HASSINE

Ingénieur des mines de formation homme d'affaires gérant de deux sociétés de carrières ( carbonate de calcium broyé et pierres de taille ornementales ) propriétaire d'une huilerie industriel et aussi agriculteur .

Membre de plusieurs associations et organisations entre autre président Utica Kasserine (2001-2011) président national jeune chambre de tunisie 1999 vice président mondial jci assigné a l'Afrique et le moyen orient , président de plusieurs comités de soutient a l'investissement privé a Kasserine participation a plus de 40 congrès jci et d'affaires a travers le monde entier plus de 50 pays visité .



Formateur international JCI en leadership