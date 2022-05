Je cherche seulement une présence, un échange d'idées, de visions et d'anticipations. pas de prise de tête s'il vous plait ni de mensonges démesurés, à même de faire fuir le plus blasé d'entre nous. soyez simples, modestes si possible et vous trouverez, en moi, le copain que vous recherchez, je l'espère.