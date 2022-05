Med Helmi HLIOUI

Je étudiant en 5éme année architecture dans l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Actuellement je suis en train de préparer mon mémoire de fin d'études et je suis à la recherche d'un emploi.



Mes compétences au nivau de l'outil informatique (CAO/DAO):

-Logiciels maitrisés (CAO/DAO):

*Autocad 2D et 3D,

*Autocad Archirecture,

*3DS Max rendu Vray,

*Artlantis,

*lumion,

*Adobe Photoshop,



-Logiciels Bureautiques :

*Microsoft office (Word, Excel, Power Point).

*Microsoft Project.



