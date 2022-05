Medali LANDOULSI

Élève ingénieur RF (Electronique, Optique & Télécommunications)

Le diplôme iXeo est un spécialiste chargé des études et de la conception dans le secteur technologique des communications hautes-fréquences et optiques (Spatial, Télécommunications, Santé, Militaire) : circuits et systèmes électroniques et optiques (spatial, télécommunications civiles, militaire, médical…) ; électronique des hautes-fréquences (circuits et systèmes passifs et actifs, technologies de composants…) ; optique guidée et intégrée / optique spatiale (communications par fibre, lasers, optoélectronique…) ; électromagnétisme (antennes, CEM, filtrage…) ; nouvelles technologies de l’électronique haute-fréquence et de l’optique en vue de concevoir les futurs systèmes de communications (MMIC, MEMS, nano-électronique, fibres de dernière génération, lasers…), logiciels modernes de CAO des circuits et systèmes de communications(ADS,HFSS,CADENCE...).



Mes compétences :

3G Networks

2G Networks

C Programming Language

VHDL

UMTS

Pascal

Oracle

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Microsoft .NET Technology

Matlab

Mapple

Linux

HTML

GSM

GPRS

EDGE

C++

ADSL