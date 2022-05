Medard FABIEN

Titulaire d’un brevet de technicien supérieur en électronique, j’ai approfondi ma formation en Angleterre avec l’obtention d’un ‘Beeng in electronics ’ (Devenant un technicien anglophone).



Depuis huit années je travaille dans le domaine de la télécommunication optique. A l’occasion de mon activité, j’ai assimilé de nouvelles compétences techniques. J’ai apporté des solutions aux différents problèmes techniques et administratifs. J’ai organisé mon travail ainsi que celui de mes collègues, j’ai effectué la formation des nouveaux testeurs et des clients. J’aspire aujourd’hui à un poste stable et à m’engager dans une nouvelle activité.