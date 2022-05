Médard WAH

En essientiellement consultant indépendant dans des SSII pendant une dizaine d'années en Abidjan. Ces missions ont concisté :

- à la conception et la réalisation d'applications de gestion de produits agricoles (ananas, bananes...). Le système devrait gérer l'exploitaion des parcelles jusqu'à la l'exportation. L'application tourne sous AS400: environnement miniinformatique.



- l'accompagnement des structures bancaires et de crédit bail à la mise en place de leur système informatique en environnement micro informatique.



- la rédaction de procédure opérationnelle pour un organisme du crédit-bail.



Plus de 4ans en qualité de Sénior Consultant à Hélios Conseil, un département du Cabinet Ernst&Young (détail voir CV).



1 ère promotion des ingénieurs en informatique formé à Libreville au Gabon de l'Institut Africain d'Informatique (I.A.I). Bac+5 après une le 1er cycle universitaire en Mayh-Physique en Faculté des Sciences et Techniques d'Abidjan Côte D'Ivoire.



Mes compétences :

Conception

Conseil

Indépendant