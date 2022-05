Meddidi ESOUILEM

Doctorant en Physique appliquée,Master en mécanique et physique, Ingénieur en mécanique option mécanique des avions et ingénieur navigant. Intérêt pour les nouvelles technologies et tout ce qui touche le calcul de structure et la maintenance. Capacité d’analyser et de développer divers projets et de les mener à terme. Bonnes connaissances en informatique, en physique et en mécanique. Autonome, motive et aimant travailler en groupe. Excellente capacité d’analyse et de résolution des problèmes. Expérience pratique dans le secteur aéronautique. Compétences développées en maintenance et approvisionnement, maintenances d’équipements des avions et hélicoptères. Habilités pour la rédaction de normes et la formation, capacité d’adaptation rapide à toute situation d’urgence. Autonome et responsable, possédant un bon sens de l’observation et du détail.



Mes compétences :

Patran

Modélisation

CNC

AutoCAD

sumiling

Cartographie

Catia v5

Gestion de projet

tournage

NDI

SolidWorks

Analyse vibratoire

Ansyswerkbench

Formation

MSC.Marc

Gestion des stocks

Gestion de la production

Labview