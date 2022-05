Meddy KEFI

Ma formation et mon expérience professionnelle s’orientent autour du conseil et de l'audit en entreprise.



Mes experiences acquises grace à l'alternance m'ont permis de m'immerger dans des secteurs variés, comme le transport, la banque, l'immobilier et la grande distribution , mais également dans diverses branches de la communication , du marketing, du management, et du commerce.



Mes compétences :

Commercial

Management de la qualité

Relation clients

Commercial BtoB

Négociateur immobilier

Relations commerciales

Management de projet

Management

Marketing stratégique et opérationnel

Communication

Promotion immobilière

Vente

Marketing

Polyvalent