Le MEDEF Anjou est le premier réseau d'entrepreneurs de Maine et Loire avec plus de 1800 entreprises adhérentes dont 90% de PME de moins de 50 salariés et 9 fédérations professionnelles.



Le MEDEF Anjou défend et fait valoir les intérêts des entreprises auprès de l'ensemble des décideurs et promeut l'esprit d'entreprendre et de conquête dans un monde en transformation. Il dialogue avec l'ensemble des acteurs de la société civile et met au cœur de son action la création d'emplois et la croissance de l’économie.