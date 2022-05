Le MEDEF Limousin est un interlocuteur privilégié des entreprises ahérentes. Il est compétent pour :



> Vous ACCOMPAGNER et vous conseiller,

> Vous REPRESENTER er vous défendre,

> Vous RASSEMBLER et vous informer,



Le MEDEF Limousin se préoccupe de communiquer aux entreprises toutes les informations à caractère social et économique recueillies auprsè des entreprises, en relais avec les branches adhérentes. Il est également le porte parole essentiel des employeurs auprès des partenaires économiques et sociaux de la Région.



De manière plus large, notre mouvement se veut force de proposition auprès des élus et des pouvoirs publics. De plus, il a un rôle fondamental dans la gestion des mandats patronaux en assistant les mandataires dans leur mission, en assurant leur information et leur formation.



Retrouvez nous sur :

- http://adverbia.typhon.net/medef-correze/

- https://www.facebook.com/pages/MEDEF-Limousin/869421953073361?ref=hl



Retrouvez toute l'actualité du MEDEF National :

- http://www.youtube.com/profile?gl=FR&hl=fr&user=MEDEFtv

- http://www.dailymotion.com/MEDEFtv

- https://www.facebook.com/MEDEF

- http://www.medef.com/medef-tv.html





Mes compétences :

Réseau

Accompagner

Recrutement

Organisation professionnelle