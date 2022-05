Notre mission première est de défendre les intérêts des entreprises.

- Le MEDEF Loire constitue un relais efficace de l’entreprise auprès des Pouvoirs Publics et des collectivités,

- Avec plus de 200 mandataires le MEDEF Loire, représente et défend les intérêts des entreprises

dans près de 70 instances économiques et sociales.



Le Medef Loire informe et accompagne les entreprises

dans le domaine juridico-social, l'aide au recrutement et la formation, et plus généralement sur l'environnement de l'entreprise.



