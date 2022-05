Médéric ASSELIN DE BEAUVILLE

Titulaire d’un DUT Gestion Logistique et Transport obtenu à l’IUT d’Aix en Provence en 2012, j’ai eu l’occasion d’effectuer plusieurs stages qui m’ont permis d’appliquer mes connaissances logistiques sur le terrain, et d’acquérir une certaine expérience grâce aux missions diverses que j’ai pu réaliser.



De plus, l’obtention d’un Bachelor en communication et relations publiques en Juin 2013, m’a permis de développer une assurance aussi bien personnelle que professionnelle, et ainsi acquérir de nouvelles connaissances et enrichir ma relation avec le monde du travail.





Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

CACES 1-3-5