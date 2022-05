Médéric BLANC

Responsable de l'agence de coaching sportif Form&you.

Nous proposons nos services au Havre et ses alentours.



Grace à notre agrément du Service à la Personne, les séances sont déductibles d'impôts.

Nous fournissons et apportons à votre domicile le matériel nécessaire pour atteindre au plus cite votre objectifs.



Nous possédons une plate forme d'accélération vibrante et oscillante



Le Bilan conseil est gratuit: un coach se déplace à votre domicile pour vous expliquez notre travail et discuter ensemble de vos attentes. Sans aucun engagement de votre part.



En Mai et Juin: 1ere séance GRATUITE !!!



Mes compétences :

Coach

Coaching

Coaching sportif

Course à pied

Fitness

Musculation

Perte de poids

Renforcement musculaire

Service à la personne

Sport