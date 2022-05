Médéric DE LA REBERDIÈRE

Jeune diplômé en M2 d'épidémiologie clinique et inscrit à l'Ecole supérieure de Commerce de Toulouse pour un Mastère Spécialisé en management des Structures Sanitaires et Sociales, j'ai pour objectif d'intégrer une structure médico-sociale en tant que directeur adjoint.



A l'appui de cette objectif, je me repose sur trois piliers:

Le premier, ma formation en santé publique et prochainement en management, qui me permettent l'une comme l'autre de cerner les problématiques liées au secteur et d'y répondre de manière appropriée.

Le deuxième, mes connaissances fraîches et ma méthodologie, qui me permettent de gagner un temps non négligeable dans la recherche d'information et dans la logique de travail.

Enfin, ma volonté inébranlable d’œuvrer dans un secteur en adéquation avec ma personnalité et mes aptitudes qui sont l'action, la décision et les relations humaines.



Mes compétences :

Management