Médéric RABOT

Depuis 1995, technicien des services généraux (5 ans), technicien micro-informatique & réseaux (4 ans), puis technicien en service après-vente/R&D (9 ans) et responsable SAV international sur des appareils à usage esthétique (3 ans).

Puis en mars 2016, création de mon entreprise de maintenance et réparation d'appareils à l'usage des professionnels de l'esthétique (dépilation, radiofréquence, palper-rouler, etc).



Since 1995, general services technician (5 years), computer & Networks technician (4 years), technician customer service / R&D (9 years) and service manager (3 years) on aesthetic devices.

Then in March 2016, creating my business for the maintenance and repair of devices for use by professional of beauty (hair removal, radio frequency, palpate-roll, etc).



Mes compétences :

Relations clients

Rédaction technique

Gestion administrative

Support client

Maintenance informatique

Autodidacte

Electronique de puissance

Electrotechnique