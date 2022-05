Medéric TABART

Médéric est né le 09/12/1963 à Millau dans l'aveyron .

Trés jeune , il est plongé dans la musique .

Son père est guitariste et chante du Brassens , du Brel ...

Ainsi , Médéric débute son apprentissage de la musique avec

son père .

Médéric commence par jouer de l'harmonium , de la flûte basse ,

du mélodica , de l'harmonica , de l'orgue .

Vers 12 ans , c'est le conservatoire de musique pendant 3 ans .

Médéric y apprend le solfège et le saxophone alto classique .

A l'adolescence , c'est la découverte de la musique anglo-saxonne .

A 15 ans , Médéric achète avec ses économies sa première guitare électrique .

Il joue dans un trio de rock et son premier concert sera la fête de fin d'année

scolaire du lycée où il est dans la classe de seconde .

Il abandonne ses études avant la première et part travailler en temps qu'apprenti

chez son père artisan-imprimeur . Médéric apprend le métier de photograveur .

Mais il travaille en même temps la guitare sous toutes ses formes car son rêve est

de devenir musicien professionnel . Vers 18 ans , il donne quelques concerts comme guitariste soliste et interprète des morceaux de "picking" de Marcel Dadi , Chet Atkins , et même un morceau de classique du groupe Genesis .

A 19 ans , Médéric découvre l'escalade . Passionné très rapidement par ce sport ,

il s'entraine tous les weekends et équipe de grands itinéraires pour le compte du

CAF (Club Alpin Francais) de Millau ; il est alors TUC (travaux d'utilité collective) .

Six ans plus tard , il est professionnel de l'escalade après avoir obtenu son Brevet

d'Etat Educateur Sportif d'escalade . En même temps , il approfondie l'étude de la guitare jazz .

Ces professeurs sont : Hugo Debitus , Serge Lazarévitch , René Bosc .

Vers l'age de 30 ans , Médéric travaille dans divers groupes de variétés internationales et devient

enfin professionnel de la musique .

C'est en 1994 que Médéric écoute pour la première fois du flamenco ; il découvre le guitariste

" Paco de Lucia" . Médéric est bouleversé par l'écoute de cette musique et décide de se consacrer

à l'étude du flamenco dans les jours qui suivent .Après s'être testé dans plusieurs restaurants et

cafés en tous genres , son premier récital en temps que soliste dans une église aura lieu le 07/07/2007 ,

treize années après ses débuts dans le flamenco . C'est depuis cette date que Médéric se produit en tant que guitariste soliste de flamenco .



Mes compétences :

Guitariste classique et flamenco