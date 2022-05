Medesse Marguerite OGOUKOBI

Monsieur, Madame,



C’est avec enthousiasme que je soumets ma candidature pour votre poste.



À la lecture de mon curriculum vitae, vous constaterez que je possède de l’expérience pertinente pour ce travail. Notamment, dans un magasin à grande surface, au de la caisse, du service à la clientèle, de la production et du placement de la marchandise. J’ai, de plus, cinq années d’expérience au Bénin comme caissière et vendeuse.



Enfin, je suis une personne fiable, disponible, honnête, je balance toujours ma caisse, je suis rapide et j’offre un bon service à la clientèle.



Il me fera plaisir de vous rencontrer pour une entrevue au moment qui vous conviendra.



Je vous remercie de l’attention portée à ma candidature et vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.





Marguerite Ogoukobi

' 514-748-2019

'514-585-1987

ogoukobimarguerite@yahoo.fr

P.J. curriculum vitae