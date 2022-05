Bonjour,



Vice président du Label de production Musicale "P2S Records"​ depuis 1998, spécialisé dans la musique Urbaine et l'édition musicale.



Nos références sont multiples et touchent tous les secteurs inhérents aux divertissements :

-La Petite Reine (B.O Film)

-LGM Production (B.O Film)

-Gaumont

-Cellfish (Ringtone)

-SFR

-Ogilvyone

-Sony, Universal,Wagram etc...



Ayant pour artiste principal : DJ MAZE.

Mais aussi CHARLY BLACK, DIRTY NINOS (Electro).



En contact direct avec de nombreux partenaires de l'industrie musicale (maisons de disques, radio, magazines,T.V, discothèques).

-Catalogues de plus de 300 titres

-Bande son de musique de film

-Bande son de spectacle vivant

-Prestation live

Localisation : Paris - France



Spécialisations : Synchronisation musicale

B.O Film

Bande Son de Spectacle Vivant

Show Live

Producteur Musicale

Edition Musicale

Réalisateur Artistique

Boite de Production Audio Visuel

Clubbing





Mes compétences :

Artiste

Booking

Chanteuse

Clip vidéo

Compilation

maquette

Musique

Production

Rap

Réalisation

Studio enregistrement

Video