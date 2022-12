Mégane BUCHHEIT

Assistante commerciale trilingue



Interface entre la direction, les clients, les transporteurs, les agents français et européens,les fournisseurs, le service qualité et le service logistique.



> Gestion des importations de containers FOB Asie pour le stock, ouverture de lettres de crédits avec les différentes banques de la société, facturation des achats fournisseurs.



> Suivi de commandes domestiques:

Saisie, confirmation, contact avec les agents, litige, transport, contrôle stock, transmission des commandes au dépôt logistique, pour livraison en national et à l’international et facturation.

> Suivi de commandes FOB :

Gestion des commandes clients et fournisseurs de la saisie à la facturation et ouverture et suivi des crédits documentaires, notamment transférables.

> Suivi logistique :

Relation avec les transporteurs, maritimes pour commandes FOB et terrestres pour les commandes domestiques au départ de Strasbourg :

-Appels d’offres

-Traitement des bordereaux de transport

-Saisie informatique des remises transporteurs

> Suivi Commercial :

Renseignement des bases de données clients, création de références produits et saisie de fiches produits, envoi d’échantillons, soutien aux commerciaux et à la direction (réservation d’ hôtel, de vols, de location de voiture,…)

Soutien à l’organisation de salons internationaux (préparation des collections à présenter, diverses réservations liés à l’évènement)

Autres tâches :

Standard téléphonique, affranchissement des lettres et des colis, classement et archivage.





Mes compétences :

autonome

Export

Import

Import Export

Motivée

Polyvalence