Megane MEZIER

Galapagos Technicienne en DMPK

Juin 2015-aujourdhui

- Réalisation détudes de pharmacocinétique.

- Administration PO-IV-IP-SC-IM sur rongeurs.

- Chirurgie sur rongeurs.

- Prélèvements de sang, bile, urine et dorganes.

- Formulation pharmaceutique.

- Rédaction de protocoles et documents pour Demande dautorisation.

- Mise en place de procédures expérimentales

(ex : cathétérisme bilio-pancréatique chez le rat),

- Ethique animale, 3R.

- Gestion des commandes de consommables et danimaux.



Galapagos Zootechnicienne

Septembre 2010-Juin 2015

- Entretien et observation clinique quotidienne des animaux.

- Échange avec la Structure du Bien-Être Animal (SBEA).

- Veiller au respect du bien-être des animaux en fonction des règles d'éthique, des lois en vigueur et des projets de recherche.

- Surveillance des paramètres environnementaux.

- Préparation du matériel de stabulation et dexpérimentation.

- Assurer le fonctionnement de gros appareillages (laveur de cages/biberons, autoclave).

- Gestion des déchets dans le respect des normes dhygiène et sécurité.

- Réception, suivi et traçabilité documentaire des animaux.



Laboratoire Servier Zootechnicienne

Juin 2010-Septembre 2010

- Participation aux tâches de laverie.

- Entretien et nettoyage des locaux dhébergement et dexpérimentation (rongeurs, lagomorphes, porcs et chenil).

- Participation aux opérations de manutention : gestion des stocks de litières, nourritures, transport des cages, remplissage des biberons.



CNRS station de primatologie Zootechnicienne

Avril 2009-Juin 2009. Stage en entreprise

- Entretien et nettoyage des locaux dhébergement et dexpérimentation.

- Participation aux contrôles sanitaires.

- Préhension-contention primates.

- Participation aux études comportementales (ex : clicker training).



FORMATIONS

Chirurgie Expérimentale mammifère.

Décembre 2021



Formation de Niveau 2 en Expérimentation animale.

Juin 2010



BTA (Brevet de Technicien Agricole) option Technicien Animalier de Laboratoire. Lycée Agricole de Vendôme

Sept 2007 Juin 2010