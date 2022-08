Megevand PASCALINE

Mon expérience professionnelle variée a prouvé ma capacité d’adaptation au sein de divers secteurs d’activité et qui m’a permise de développer des compétences administratives et commerciales.



Mes compétences :

Satisfaction client

Pragramtisme

Autonome et responsable

Suivi projet

Relationnel aisé

Macromedia Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe Indesign