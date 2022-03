Méghane DELAINE

Je développe une marque allemande de beauté et bien être. Mon but est de recommander les produits autour de moi en partageant mon expérience. Je peux également former et aider dautres personnes à faire la même chose, soit pour un complément de revenu pour quelques heures de libres ou bien pour une carrière et atteindre lindépendance financière.



Pour ma part, jai démarrer lorsque javais 18ans et que jétais lycéenne, puis cest très vite devenu ma passion. Étant à la base très timide et renfermée, cela ma permis de sortir de ma zone de confort et évoluer personnellement. Jai décidé darrêter mes études pour faire carrière et devenir totalement indépendante. Cest mon métier depuis plus de 2 ans, et jaide énormément de personne à gagner plus tous les mois et à prendre soin deux grâce à nos produits