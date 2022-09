Mehdi ASSAM

Étudiant en première année du Diplôme de Qualification en Physique Radiologique et Médicale à l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires.



Après avoir obtenu une licence de physique fondamentale en 2014, et un master 2 en physique biologique et médicale à l'université des sciences et technologies de Lille 1 je me dirige vers le métier de Physiciens des Hôpitaux.



Mes compétences :

Bureautique

Pédagogie

Physique

Analyser écouter réfléchir agir

LaTeX

Programmation informatique

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

MATLAB