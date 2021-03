Passionné depuis toujours par le monde qui m'entoure et son fonctionnement je me suis orienté dans le monde de la chimie où j'y ai passé une grande partie de ma carrière professionnelle. Avec le

temps cet intérêt c'est élargi aux relations humaines et à leurs modes de fonctionnement.



Après 9 ans de management de gestion et d'organisation de service, je me suis dirigé vers les ressources humaines.



Challenger, loyal, déterminé et proactif je dispose de compétences tant dans les domaines commercial que RH.



Mon challenge : Utiliser mes capacités afin de fédérer, de permettre à chacun de se dépasser, de s'épanouir pleinement avec un objectif commun :



« La réussite individuelle pour le succès collectif. »



Mes compétences :

Droit social

Recrutement

Management

Droit du travail

Communication

Gestion de la production

Leadership