Mehdi CHERGUI

Actuellement président d'un groupe spécialisé dans la location de voiture à Casablanca et qui opère sur plusieurs villes du Maroc. Mes principaux clients sont des sociétés de bonne réputation sur Casablanca et Rabat liées avec des contrats de location de longue durée, et aussi des particuliers résidents et MRE.

Nous cherchons à développer notre activité depuis 2015, et dans ce sens nous avons intégré le secteur des assurances et spécialement le service assistance et remplacement de véhicule sinistrés.

Et Afin d'élargir notre réseaux à l'international, Aido Car Casablanca est en cours de traitement de conventions avec des agences de voyage en Europe ( En France et en belgique ) , aux Etats unis d'amérique, au Canada et aussi au moyen orient.



Mes compétences :

Distribution

Immobilier

Import

Maroc

Promoteur immobilier