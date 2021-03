Etudiant en Licence Universitaire Spécialisé Génie Mécanique, Productique ,Aéronautique de l'ENSA, je souhaite me spécialiser dans la maintenance industrielle. J'aimerais à vous apporter ma passion et mes connaissances en mécanique, capable de gérer plusieurs tâches à la fois et de travailler en équipe. a la recherche d'un emploi au sein dune équipe dynamique offrant des opportunités dévolution.