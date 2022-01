Mehdi MASROUR

Passionné dinformatique depuis mon plus jeune âge, jexerce une veille technologique permanente qui me permet de rester à la pointe du marché.



Les 3 années durant lesquelles jai occupé le poste de Responsable dApplications au sein de la Direction des Systèmes d'Information Weldom mont permis de monter en compétence sur la plateforme dintégration Software AG, compétences que j'ai mis à contribution chez BUT pendant plus de 5 ans puis chez Ramsay Santé depuis Octobre 2021.



J'ai également de l'expérience dans le développement d'applications mobiles natives Android et iOs ainsi qu'en développement web (PHP)



Mes compétences :

Python

Javascript

EJB

Android

C

Postgresql

UML

JEE

Objective c

Mongodb

HTML

MySQL

PHP

C++

JAVA

Perl

Visual basic

Nosql

CSS

SQL

Symfony2

JQuery

JQuery UI

C#

Architecture SOA

Enterprise Service Bus

Business Process Management

REST