Mehdi MEHDI ALAOUI KENDIL (ALAOUI KENDIL)

- Etude des schémas électriques dexécution: Etude complète des schémas électriques de signalisation selon des principes bien définis, en respectant les exigences client, en termes de délai et de qualité.

- Réalisation du Plan de déroulage des câbles principaux et locaux du poste, implantation du matériel NS1 dans les châssis NS1 et réalisation de la liste des matériels sous PELIMAT.

- Etude de mise en Y.

- Réalisation du plan de pose en se référant au PV client, tout en respectant les normes de sécurité d'implantation de chaque matériel.

- Reprises retour chantier.

- Réalisation du bornage Automatique (avec loutil SCHME) et Manuel des circuits électriques de signalisation.