Mehdy BELADGHAM

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. » a écrit Antoine de St Exupéry.



La préservation de l’environnement est l’affaire de chacun et l’affaire de tous. Pour quelqu’un qui fait partie d’une génération sensibilisée très tôt aux problématiques environnementales, l’idée de travailler autour d’une technologie de pointe qui permette de limiter la consommation énergétique m’a tout de suite séduit.

Aussi quand j’ai été contacté il y a un an pour m’occuper du développement commercial de LC Factory, je n’ai pas hésité.



Un produit d’éclairage révolutionnaire !



Notre produit, la dalle lumineuse Optoflux révolutionne l’éclairage pour les bâtiments destinés au secteur tertiaire.

Conçue à partir de LED (DEL: diodes electro-luminescentes), il offre une alternative plus avantageuse et plus écologique, notamment face aux classiques tubes fluorescents :



-réduction de la consommation d’énergie d’environ 60% (selon configuration) ,

-réduction du coût de maintenance (durée de vie 5 fois supérieur),

-réduction du coût de recyclage,

-flexibilité pour les architectes,

-facilité d’intégration et de pose.



Mehdy B

wwww.lcfactory.fr



Mes compétences :

Led