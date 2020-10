Mehdy IGOUFE

Technicien supérieur en informatique confirmé, après 6 années au service de l'armée de terre Française, j'ai eu l'occasion par la suite de mettre en application mes compétences auprès de plusieurs compagnie en France puis au Canada.



Cela fait bientôt 2 ans que je suis en poste en tant que Technicien informatique de Niveau 2/3 au Palais des Congrès de Montréal et je m'apprête désormais à relever de nouveaux défis en France d'ici l'été 2018.









Postes recherchés:



* Coordinateur support informatique

* Helpdesk Manager

* Responsable support

* Technicien Informatique niveau 2 et 3





Atouts :

* Polyvalent, motivé, pédagogue,esprit d'initiative, rigoureux et discipliné.

* Capacité d'adaptation et aptitude à travail dans différents types et taille de structures.



Mes compétences :

Active Directory

Assistance utilisateurs

Microsoft Windows Server

Réseau

VPN

Microsoft Windows 7

IOS

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

SAP

Microsoft Windows XP

MDT

Lotus Notes/Domino

Citrix XenApp

accès

VMware

TCP/IP

SGA

Remedy

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Exchange Server

Linux Debian

LAN/WAN > VLAN

LAMP

InterVLAN

Hyper-V

Hyena

HP Hardware

Genesys

GPO

FTP

Ethernet

Apple MacOS