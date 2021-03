Mehrnaz BEHZAD

Juriste trilingue, spécialiste en droit des mineurs et la protection de l'enfance.

Trilingue et titulaire d’un master 2 en droit privé et sciences criminelles, je suis actuellement en doctorat et chargée de travaux dirigés dans la même discipline. Ma formation ainsi que mes précédentes expériences professionnelles - m’ont permis de développer mes capacités de rigueur, mes qualités rédactionnelles, ainsi que mon aptitude à assurer la sécurisation de mes dossiers. Mon parcours m’a dotée d’une forte autonomie dans la réalisation de mes missions, tout en sachant fonctionner en équipe et rendre compte à ma hiérarchie.



Déterminée et prête à m'investir, j'ai la chance d'avoir bénéficié d'un parcours international* et pluriculturel, lequel me permet d'avoir un regard critique et analytique des situations complexes et de m'adapter sans difficulté aux nouvelles situations. Par ailleurs et afin de compléter ces acquis académiques et les évaluer je me suis également familiarisée avec les aspects techniques et pratiques de droit à travers de multiples stages effectués au sein des cabinets d'Avocats ainsi qu'en milieu associatif notamment dans le domaine de droit des mineurs (protection de l'enfance, délinquance des mineurs).



Multitâche et capable de mener plusieurs activités complexes de manière simultanée, je possède un bon sens de l'organisation, consolidé par mes expériences professionnelles et par les formations que j’ai suivies. Je suis capable de hiérarchiser et prioriser aisément mes idées, ainsi que l’ensemble des tâches professionnelles dont j’ai la charge.



J'ai également validé mes compétences dans le domaine de la'enseignement. Depuis 2005 et grace à la médaille d'or des Olympiades nationales de la littérature Persane en Iran où j'ai mis mes compétences linguistiques en pratique pour donner des cours particuliers parallèlement à mon parcours juridiques. Aujourd'hui cette expérience me permet d'être capable de fournir des formations juridiques pour les professionnels de champs de la protection de l'enfance ainsi que concevoir des projets de sensibilisation pour des publics ciblés. (les mineurs, les parents, le cadre éducatif etc).



Finalement, mes compétences de coordination, rédaction et organisation m'ont permis d'accéder au poste de chargée des affaires scientifiques de l'Université de Bordeaux en février 2017. Cette expérience m'a permis de valider et approfondir mes savoirs-faire dans la domaine de gestion de projet.



Aujourd'hui je suis en recherche d'emploi dans le domaine de droit, de préférence en droit des mineurs, le domaine qui m'a motivée à faire des études de droit et de criminologie et qui reste indéniablement ma vocation principale dans la vie professionnelle.







* (Bac +4 de droit à Téhéran, Master 1 de droit privé et sciences criminelles à Aix-Marseille université III, Master 2 professionnel de droit pénal (en criminologie et droit des mineurs en difficultés) à l'université de Pau - Pays De L'Adour- site de Bayonne., Doctorat -en cours- l'Université de Bordeaux au CERFAPS - Centre européen de recherches en droit des familles, des assurances, des personnes et de la santé)



Mes compétences :

Management opérationnel

Formation professionnelle

Gestion de la formation

Planification de projet

Synthèse rédactionnelle

Animation de formations

Financement de projet

Communication institutionnelle

Enseignement

Synthèse

Bureautique

Analyse juridique

Réponse aux appels d'offres

Veille juridique et législative

Enseignement universitaire

Gestion de projet

Traduction juridique

Coordination de projets

Assistance juridique

Recherche documentaire

Droit pénal

Criminologie

Veille juridique

Droit privé