Meike MEIKEVANALDEREN (VAN ALDEREN)

Je m'appelle Meike van Alderen, j'ai 19 ans et je suis actuellement en deuxième année de bachelor en International Business Communication à l'université Radboud de Nijmegen. Je suis une femme sociale et travailleuse qui essaie de maximiser chaque opportunité qui se présente à moi. En plus de cela, je parle quatre langues : Le français, qui constitue également une grande partie de mes études, l'allemand, l'anglais et le néerlandais (ma langue maternelle).

J'ai une passion pour les soins, qui se retrouve dans mon travail actuel de soignant dans une maison de soins pour personnes âgées démentes. Je suis également un cours de 8 mois pour devenir conseiller et pouvoir aider encore mieux les patients.

Mes intérêts se situent également dans le domaine des affaires, notamment en ce qui concerne la communication et le marketing. C'est là que j'ai acquis une expérience de 2017 à 2018 en tant qu'assistante administrative dans un bureau d'avocats.

Pour conclure, je suis une femme sociale, optimiste et travailleuse, dont les intérêts se situent dans le secteur de la communication et de la santé (mentale).